وزارة الصناعة: “إلزام مستوردي قطع الغيار بالشروع في التصنيع “

كشفت وزارة الصناعة والمناجم، عن إلزام كل مستورد لقطع الغيار بصنع جزء منها في الجزائر.

كما كشفت الوزارة عن الشروع في إستغلال 3 مركبات وطنية لإنتاج الصلب المسطح، المستعمل في صناعة هياكل السيارات.

مما سيلزم مركبي صناعة السيارات توقيف إستيراد هياكل السيارة قبل نهاية السنة.

الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي، أكد أنّ الشروع المرتقب في صناعة الصلب المسطح بالجزائر سيضفي “ديناميكية بمجال تركيب السيارات”.

حيث سيتم توقيف إستيراد هياكل السيارات قبل نهاية السنة.

وذلك تزامنا مع إستغلال 3 مركبات ستنتج مادة الصلب المسطح، التي ستُستعمل في صناعة هياكل السيارات.

وأضاف ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال اليوم التقني حول المواد البلاستيكية المستعملة في مجال صناعة السيارات.

أنّ الشروع خلال السنة الجارية في صناعة مادة الصلب المسطح الذي يستخدم في صناعة هياكل السيارات بمصنع الحجار”عنابة”.

فضلا عن مصنعين آخرين بالبلاد من شأنه أن يعطي “دفعا قويا و يرفع من نسبة الإدماج في هذا المجال”.

وأضاف المتحدث أن العمل جاري الآن على مستوى 3 ثلاثة أصعدة تتمثل في إلزام مركبي السيارات لرفع نسبة الإدماج.

وإلزام كل مستورد لقطع الغيار بصنع جزء منها في الجزائر.

ودعم الصناعات التحضيرية على غرار صناعة الصلب المسطح الذي يعد أهم مادة أولية لصناعة هيكل السيارة.

وأفاد الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، أنّ تركيب السيارات هو وسيلة للوصول إلى صناعتها، مضيفا بأن دفاتر الشروط تلزم مركبي السيارات بحد معين من نسبة الإدماج.

وأشار نفس المسؤول في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة والمناجم هي في مرحلة الانتهاء من إعداد دفتر شروط المتعلق بصناعة قطع الغيار .