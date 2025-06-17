وزارة الصناعة: إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية

عقد وزير الصناعة، سيفي غريب، إجتماع عمل حضره الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى. في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

وتمحور الاجتماع حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقمنة الشاملة للقطاع الصناعي. من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية وفروعها، بهدف تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية ومتابعة الأداء. بالإضافة كذلك إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة القيمة المضافة.

كما تم إعادة بعث وتطوير المشاريع الصناعية المسترجعة، المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يُسهم في تحريك عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل.

وأكد الوزير على ضرورة انخراط المجمعات الصناعية بفعالية في تجسيد هذه المحاور ميدانياً. وفق خارطة الطريق المتفق عليها، مشدداً على أن الوزارة، بكل إطاراتها، سترافق هذه الجهود وتعمل على تسريع تنفيذها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور