وزارة الصناعة: إيداع 26 طلب لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

أعلنت وزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقيها 26 ملف طلب إعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وهذا على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط حسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة انه تم إيداع إيداع 26 طلب لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة منها 10 طلبات للحصول على اعتمادات لاستيراد السيارات السياحية والنفعية. بنما تم إيداع 10 طلبات بالنسبة للآلات المتحركة و 6 طلبات بالنسبة للدراجات النارية.

وأكد الوزارة أن اللجنة تلقت 7 تقارير من طرف المدراء الولائيين المكلفين بالصناعة المختصين إقليميا.

وذلك بعد معاينات ميدانية للتحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة في الوثائق المقدمة من طرف طالبي الإعتمادات.

وأشارت الوزارة أن هناك 5 تقارير من بين الـ7 تتعلق بالسيارات السياحية والنفعية و2 بالآلات المتحركة.

كما اكدت الوزارة انه بداية من الخميس 24 جوان 2021 ستشرع اللجنة التقنية في دراسة الملفات، والتي تمت معاينتها ميدانيا من طرف المدراء الولائيين.