وزارة الصناعة: استرجاع خطوط إنتاج سوائل صيانة السيارات لفائدة مجمع ENAD

أعلنت وزارة الصناعة أن الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية تواصل جهودها الرامية إلى تثمين الأصول الصناعية المسترجعة وإعادة إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية. تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة باسترجاع وإعادة بعث الأصول الصناعية المصادرة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تم اليوم الأحد 17 ماي 2026 استرجاع خطوط إنتاج سوائل صيانة السيارات بمختلف أنواعها وتحويلها لفائدة مجمع ENAD. بهدف تعزيز قدراته الإنتاجية وتوسيع نشاطاته الصناعية.

وقد أشرف الرئيس المدير العام للشركة القابضة، سمير يحياوي، على مراسم التوقيع التي جرت بين الرئيس المدير العام لمجمع ENAD ومدير أملاك الدولة لولاية تيسمسيلت.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعَدُّ الرابعة من نوعها في إطار استرجاع الأصول المصادرة بموجب قرارات قضائية نهائية. ما يمثل مكسبًا صناعيًا جديدًا يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى استغلال الأملاك المصادرة وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإنتاج الوطني، وتقليص التبعية للاستيراد، وخلق الثروة ومناصب الشغل. إلى جانب تعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية ودعم الديناميكية الصناعية للمجمعات التابعة للشركة القابضة. فضلًا عن تكريس مسار إعادة بعث الأصول الصناعية المسترجعة وتثمينها خدمةً للتنمية الاقتصادية الوطنية.