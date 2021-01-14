وزارة الصناعة.. الشروع في توزيع تراخيص استيراد السيارات المؤقتة هذا الأحد

أعلنت وزارة الصناعة عن الشروع في توزيع تراخيص واعتمادات استيراد السيارات المؤقتة على المتعاملين الذين استوفت فيهم الشروط هذا الاحد المقبل الموافق لـ17 جانفي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة فإنه عقب الاجتماعات التي عقدت لدراسة طلبات المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية ، بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون.

وأضاف البيان أن الملفات تضمنت منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد (01) باستيراد الدراجات النارية.

وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد 17 جانفي 2020.

وسيسمح هذا الاعتماد لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد (01) يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.

وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة.

حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.

وفي الأخير، تؤكد وزارة الصناعة أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت مصالح وزارة الصناعة الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.