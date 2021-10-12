وزارة الصناعة الصيدلانية: الأنسولين متوفرة ولا وجود لأي ندرة

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية أن مادة الأنسولين متوفرة لاسيما السريعة منها في بيان لها اليوم. كما أكدت أنه تم إصدار برامج تصدير تكميلية لمختلف أنواعها تجنبا لأي ندرة. وأوضح بيان الوزارة أنه تم إصدار برامج تصدير تكميلية لمختلف أنواعها تجنبا لأي ندرة.

وتعلم الوزارة أنها قامت بإجراءات استباقية من أجل توفيرها من خلال إصدار برامج تكميلية للاستيراد لمختلف أنواع الأنسولين الثلاث السريعة.

من جهة أخرى نفت الوزارة في ذات الوزارة وجود أي ندرة في مادة “نوفورابيد”.

وفي ذات السياق أكدت الوزارة إلى أن الكمية المستوردة سنويا مقدرة بـ 1 مليون و286 الف و317 وحدة. كما تم وضع كمية إضافية تقدر بـ 300 ألف علبة في السوق الوطنية. منها 100 ألف يوم 16 سبتمبر و200 ألف يوم 29 سبتمبر الماضي.

وسيتم تسلم كمية 200 ألف علبة خلال الأسابيع القادمة، مما سيمكن من الاستمرار في تلبية احتياجات السوق الوطنية على نطاق واسع.