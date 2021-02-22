وزارة الصناعة الصيدلانية تحذّر من محاولة زعزعة الرأي العام حول وفرة الأدوية

دعت وزارة الصناعة الصيدلانية،جميع الفاعلين المعنيين إلى عدم التأثر ببعض الجهات التي تحاول زعزعة الرأي العام حول وفرة الأدوية.

وحسب بيان للوزارة، أكدت أن بعض الجهات تدعو إلى إلى ندرة محتملة للأدوية، وهي ترغب في خلق مناخ عدم الإستقرار والقلق.

وأفادت الوزارة، بأن قطاع الصناعة الصيدلانية يتكفل بتنظيم الأنشطة الصيدلانية بما فيها التصنيع والإستيراد والإستغلال والتوزيع.

بالإضافة إلى التصدير المتعلقة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية في إطار إستشارة واسعة و كاملة مع جميع المتدخلين.

وأضاف البيان، بأن هناك مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية الذي انشئ مؤخرا والذي يشارك فيه جميع الاطراف حتى المهنيين.

ويهدف المرصد بالاعتماد على ارضية رقمية جديدة من احد التطورات الرئيسية التي تهدف إلى حل إشكالية الإضطرابات.

وتابعت بأن المرصد يعمل بتعاون وطيد مع مديرية اليقظة الاستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة و تلبية إحتياجات المواطنين.

وأوضح البيان، أن الوزارة ملتزمة بصرامة في مسار إصلاح عميق يمكنها، في مطلع الجزائر الجديدة، من ضمان السيادة الصحية و الاقتصادية