وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو المتعاملين لإيداع ملفات البرامج التقديرية للإستيراد لسنة 2022

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن بدء عملية إيداع البرامج التقديرية لإستيراد المنتجات والتجهيزات الطبية لسنة 2022.

وجاء في مذكرة موجهة إلى المتعاملين الصيدلانيين نشرتاها على الصفحة الرسمية للوازرة على فايبسوك: “تنهي وزارة الصناعة الصيدلانية إلى علم جميع المتعاملين الصيدلانيين أن إيداع البرامج التقديرية لاستيراد المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية لسنة 2022 .يتم من 17 أوت إلى غاية 17 أكتوبر 2021 .

وأوضح نفس المصدر، أن عملية إيداع البرامج التقديرية للإستيراد تكون عبر المنصة. التي أنشئت لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية. غير أنه يتوجب على المدراء التقنيين أو ممثليهم تقديم الوثائق الأصلية المطلوبة في ملف طلب برامج الإستيراد. على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط.