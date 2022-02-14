وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو جميع المؤسسات الصيدلانية للمشاركة في معرض “El Djazair Healtcare”

أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية، تعليمة موجهة إلى جميع المؤسسات الصيدلانية، دعتهم فيها إلى المشاركة في النسخة الأولى من المعرض El Djazair Healtcare الذي تدور فعالياته من 17 إلى 19 ماي 2022 في فندق الملك دكار، السنغال.

وأشارت الوزارة في التعليمة، إلى أن المؤسسات الصيدلانية المشاركة في هذا الحدث ستستفيد من تعويض يقدر ب 50٪ من تكاليف مشاركتها من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات، هذه التكاليف تتضمن تأجير الأجنحة ونقل البضائع. للحصول على أي معلومات إضافية، يرجى الاتصال بالمديرية الفرعية لترقية التصدير.

واضافت ذات الهيئة، أن هذا الحدث، يتعدى مجال الصناعة الصيدلانية، الى مجالات أخرى. ويتعلق الأمر بمجالات كالرعاية الصحية، المستلزمات الطبية، ولا سيما المعدات الطبية وشبه الطبية المصنعة في الجزائر.

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كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن فرق التفتيش التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية والفرق المشتركة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها من 5 إلى 10 فيفري الجاري سجلت الإلتزام الصارم للتعليمة المتعلقة بالإمداد المستمر للصيدليات بالأدوية المدرجة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.

وحسب بيان للوزارة، فإن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وتلك التابعة للفرق المشتركة “وزارة التجارة- وزارة الصناعة الصيدلانية” نفّذت 30 عملية تفتيش خلال الفترة من 05 إلى 10فيفري الجاري. موجهة إلى مؤسسات التوزيع الصيدلانية، في ولايات الجزائر، قسنطينة، وهران. بالإضافة كذلك إلى الشلف، غليزان، مستغانم وتلمسان. وذلك بالرغم من المنحنى التنازلي للعدوى.

كما سجّلت فرق التفتيش، بارتياح، الإلتزام الصارم لأحكام تسخيرة 18 جانفي 2022. وكذلك الإمداد المستمر للصيدليات بالأدوية المدرجة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19. ومع ذلك تم توجيه إخطارات رسمية إلى اثنتين من مؤسسات الإنتاج الصيدلاني بناء على طلب مديرية اليقظة الاستراتيجية. لعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ عن البرامج التقديرية للتسليم.

وأضاف المصدر، أن وزارة الصناعة الصيدلانية كشفت بأن حملات التفتيش ليست ظرفية. وأنها ستستمر إلى ما بعد التسخيرات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد-19. كما ستتواصل عمليات التفتيش، لاسيما لمعالجة الشكاوى والتبليغ من قبل الصيادلة ضحايا الممارسات التجارية غير القانونية عن طريق البريد الإلكتروني “[email protected]”.

وأشارت الوزارة، أن هذه العمليات تأتي في إطار تنفيذ برنامج التفتيش الذي وضعته وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل مكافحة الممارسات غير القانونية للمضاربة والاحتكار أو البيع المشروط. وبهدف ضمان التوفير المستمر للمنتجات الصيدلانية وتزويد الصيدليات بالأدوية التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.

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