وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو شركاءها للتحلي بروح المسؤولية في ممارسة مهامهم

أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن مصالحها المختصة تواصل العمل باستمرار، رغم المحاولات المتعددة لخلق بعض الاضطرابات. وهذا لضمان التزويد المستمر للسوق بالأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للصيادلة الخواص وكذا المستشفيات.

وفي هذا الشأن، تمت معالجة جميع الإخطارات الواردة عبر قنوات الاتصال الرسمية أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان [email protected] : . وذلك بالتنسيق مع الشركاء الذين تواصلوا معها. على غرار الإشكالية الأخيرة التي عرفتها مواد التخدير الموجهة لجراحة الأسنان والتي تم التكفل بها وحلها نهائيا بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أعلنت الوزارة الصناعة الصيدلانية، أن نشاط المرصد الوطني لليقظة لتوفر المواد الصيدلانية مستمر عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية مصغرة. أو عبر مراسلات أو الرسائل الإلكترونية. وهذا بسبب بعض الخلافات الناشبة بين هيئات أعضاء المرصد. حيث ستستأنف حضوريا، هذا الأسبوع.

ودعت الوزارة شركاءها إلى التحلي بروح المسؤولية في ممارسة مهامهم. وكذا تلك التصريحات الموجهة للرأي العام، والالتزام بنهج بنّاء يستهدف المصلحة المطلقة للمريض والحفاظ على الصحة العمومية. بما يتماشى مع النهج الذي تسير عليه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.