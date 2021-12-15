وزارة الصناعة الصيدلانية تنشر قائمة الأدوية المتوفرة في الصيدليات

نشرت وزارة الصناعة الصيدلانية عبر حسابها على الفيسبوك قائمة الأدوية المتوفرة في الصيدليات. هذا بعد الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم عقد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية. بحضور إطارات الوزارة الى جانب رئيس لجنة الخبراء العياديين وممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بالإضافة إلى هيئات أخرى من جمعيات، نقابات المنتجين، الموزعين، وعمادة الصيادلة والأطباء.

وخلال الإجتماع الذي ترأسه الدكتور رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية تم إعداد ونشر قائمة مرصد اليقظة للأدوية المتوفرة على مستوى الصيدليات.

وجاءت القائمة على أساس مقاربة توافقية وشاملة مع مجموع المتعاملين الصيدلانيين والشركاء الاجتماعيين من أجل أن تشكّل معيارا وطنيا بهدف مزدوج وهما:

إعداد قائمة الأدوية المتوفرة بغية إعلام الأطباء الواصفين و الصيادلة.

السهر على التوفير المستمر لهذه الأدوية من خلال توقع أي نقص في المخزون واقتراح التدابير المناسبة في حالة حدوث توتر في التموين.

وضمت القائمة ما يقارب 2200 تخصص في 23 فئة علاجية، وتشمل الأدوية المستوردة والمصنعة محليًا.

تم في هذا الإطار إعداد القائمة على أساس مقاربة توافقية وشاملة مع مجموع المتعاملين الصيدلانيين والشركاء الاجتماعيين من أجل أن تشكّل معيارا وطنيا بهدف مزدوج:

إعداد قائمة الأدوية المتوفرة بغية إعلام الأطباء الواصفين و الصيادلة. قابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي يتم توزيعها من طرف الصيادلة الخواص.

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