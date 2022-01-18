وزارة الصناعة تبحث سبل تعزيز التعاون مع بريطانيا

استقبل الأمين العام لوزارة الصناعة صلاح الدين بلبريك، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني

للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وفي بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمملكة المتحدة مؤكدين إرادة البلدين لتكثيفها وتوسيعها خاصة في المجال الصناعي.

وأعرب اللورد ريسبي عن رغبة بلاده في خلق علاقات اقتصادية مثمرة وتعزيزها على ضوء توجه المستثمرين البريطانيين نحو أسواق خارجية

وهذا لتجسيد مشاريعهم داعيا إلى تحديد فرص الشراكة، التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، واستغلالها.

وفي هذا الإطار، أبرز الأمين العام لوزارة الصناعة الخطوات التي تقوم بها الجزائر لزيادة جاذبيتها للاستثمارات،

استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال ملائمة لخلق الثروة ومناصب الشغل.

وعقب إعطائه لمحة عن بعض الفروع الصناعية التي يمكن أن تشكل فرص واعدة للشراكة، أبدى بلبريك إرادة الجزائر

لتجسيد كل فرص الشراكة المتاحة والمثمرة للجانبين.

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