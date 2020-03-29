وزارة الصناعة تتخذ إجراءات استعجالية لضمان التموين بمادة السميد

أعطت وزارة الصناعة والمناجم تعليمات لمجمع الصناعات الغذائية- “أغروديف” (AGROD) جملة من التدابير لضمان تموين مستمر للمواطنين لاسيما في مادة السميد.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد أمرت الوزارة بفتح جميع نقاط بيع التابعة لهذا المجمع العمومي، دون استثناء، عبر كافة ولايات الوطن إضافة الى المباشر وغير المباشر للمستهلكين، مع احترام توصيات الأمن وقواعد النظافة.

كما أعطت وزارة الصناعة تعليمات لضمان نقل الإطارات والأعوان المكلفين بالإنتاج والبيع المباشر للمواطنين، وتبليغ الوزارة بالصعوبات التي قد تواجههم، بغرض التكفل بها مع المصالح الوزارية المعنية.

ولضمان توزيع السميد على نطاق واسع، أعطيت تعليمات الى جميع المطاحن ومصانع السميد قصد اللجوء الى توضيب المنتوج الذي يتم طرحه في السوق في أكياس يبلغ وزنها 10 كلغ بدلا من 25 كلغ.