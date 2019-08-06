وزارة الصناعة تتخلى عن حملة جمع جلود أضاحي العيد

تأسف مدير مؤسسة متيجة لصناعة الجلود زوبير شبوب من إهمال وزارة الصناعة والمناجم هذه السنة تنبي حملة جمع جلود الأضاحي.

وقال زوبير شبوب إن حملة جمع جلود الأضاحي التي أطلقت السنة الماضية، لن تكون في طبعتها الثانية هذا العام.

وفي اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، قال مدير مؤسسة متيجة لصناعة الجلود إن الحملة نجحت في طبعتها الأولى العام الماضي.

لكن ورغم ذلك النجاح، إلا أن مصالح وزارة الصناعة لم تسع لإعادة إطلاقها هذا العام.

وقد حاول أصحاب مؤسسات عمومية وخاصة الاستفسار لدى وزارة الصناعة عن الحملة، فكان رد مسؤوليها هو عدم التفرغ للعملية.

وتجني الخزينة العمومية أزيد من 4 مليون دولار من حملة جمع جلود أضاحي العيد لتوفير المادة الأولية لقطاعي النسيج والجلود.

وقد مكّنت الحملة الجزائر من جمع 935 ألف وحدة السنة الماضية فقط، حسب تقديرات مدير مؤسسة متيجة لصناعة الجلود.

غير أن تلك القيمة المالية سيكون مصيرها هذا العام الدفن تحت التراب، بسبب عدم الحرص على مواكبة الحملة الناجحة.