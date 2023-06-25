وزارة الصناعة تتطلع لجمع 2 مليون قطعة جلد من أضاحي العيد

قال المدير المركزي المكلف بالذكاء الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون، أن الوزارة تتطلع إلى جمع 02 مليون قطعة جلد من أضاحي العيد.

وأكد ذات المسؤول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية على مستوى مختلف البلديات والولايات للقيام بتجميع جلود أضاحي العيد.

ونوه عقون أن قطاع الجلود قطاع حيوي خلاق للثروة ومناصب الشغ. يهدف إلى الرفع من مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الخام حيث وصلت النسبة إلى 5.7 بالمائة.

وكشف مقداد عقون عن الحملة الرابعة لجمع جلود الأضاحي التي حملت هذه السنة شعار ” ثروة ثمينة..استغلال أمثل دفعا للتنوع الاقتصادي”.

وتم الشروع في هذه الحملة شهر مارس 2023 بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وكل الجمعيات المعنية.

حيث تتميز هذه الحملة بأنها تمس 40 ولاية التي بدورها تنشئ لجانا محلية تحت إشراف الولاة. من أجل ضبط مخطط يخص حملة جمع جلود الأضاحي.

وأوضح مقداد عقون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى لوضع استراتيجية لتنظيم هذا النوع من العمليات على مدار السنة.