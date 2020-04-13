وزارة الصناعة تحدد مواصفات إنتاج الأقنعة الطبية الواقية

حددت وزارة الصناعة والمناجم، الخصائص التقنية الخاصة بصناعة الأقنعة الطبية الواقية، وفق معايير الانتاج المعتمدة من طرف “جيتكس”.

وحسبما أفاد به الاثنين بيان للوزارة، ستسمح هذه الخصائص بضمان انتاج كمامات واقية تخضع للمعايير الدولية.

ومن المواصفات التي حددتها الوزارة، أن تكون أقنعة ذات ترشيح عالي مع خيط مرن يوضع على جانب الأذنين، بحيث يسمح بتثبيتها على الوجه.

وأن يكون لون الكمامات أبيض ناصع، وتكون متكونة من ثلاثة طبقات بوليبروبيلين غير منسوج: طبقة خارجية “40غرام/م2″، وطبقة وسطى “25غرام/ م2″، وطبقة داخلية “30غرام /م2”.

كما يجب أن تكون هذه الكمامات، قابلة للتخزين لمدة ثلاثة سنوات.

ويجب أن يكون حجم الكمامات، 20 سم على 18سم ، مطابقة للوسم الأوروبي، وفق التوجيهات الأوروبية 42-93 /CE.

كما يجب أن تكون الكمامات، مطابقة لمعيار 2005: 14683: أقنعة طبية خاضعة لمتطلبات وطرق التجريب.

ويجب أن يتوفر المنتوج على نظام حماية خاص لإنتاج الكمامات الموجهة لمحيط العمل في مجال الجراحة، و الاختبارات الطبية ، وطب الاسنان والصناعة.

كما توصي الوزارة أن يتم تعبئة هذه الأقنعة، في أكياس مكونة من 10 قطع بتركيب من الألياف وفقا للمعيار NA 56-92.

مع التأكيد على ضرورة أن تكون جميع الطبقات مكونة من مادة “البوريبروبلين” يتم اختبارها من طرف المركز الوطني للنسيج و الجلود، وفق المعايير الدولية.