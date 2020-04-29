وزارة الصناعة تدعو الشركات الوطنية الى الإنضمام للمنصّة التفاعلية aidimo.org/covid19

دعت وزارة الصناعة والمناجم الشركات الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، الى الإنضمام للمنصّة التفاعلية aidimo.org/covid19، واتّخاذها وسيلة لترويج منتجاتها في إطار السياسة الوطنية لتشجيع التصدير.

وقد شارك الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في حلقة نقاش حول تداعيات وانعكاسات جائحة فيروس كورونا على القطاع الصّناعي العربي، من تنظيم المنظّمة العربية للتنمية الصّناعية والتعدين.

وتناول الامين العام خلال مداخلته، تجربة الجزائر في مواجهة كورونا، من خلال الإجراءات المختلفة المتّخذة من طرف الدولة من توفير لمختلف المواد الغذائية، وكذا وسائل الوقاية لاسيما منها الطبية والتي تمّ استيراد بعض أنواعها من الصّين.

وذكر الامين العام أن الدولة رصدت في هذا الشّأن غلاف مالي معتبر ليغطي مختلف الإحتياجات، لافتا الى ضرورة التكامل بين القطاع العمومي والخاص قصد الرّفع من قدرات الإنتاج.

أمّا عن الجانب الاقتصادي ومدى تأثيره على مؤسسات الإنتاج، فقد أشار الأمين العام إلى لقاء ترأسه وزير الصّناعة والمناجم، جمعه مع مختلف الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين من خلال نقابة العمّال، وكذا منظّمات أرباب العمل، قصد الوقوف على الآثار الحقيقية التي سيخلّفها هذا الوباء على الشركات وماهي الاقتراحات الفعّالة والسّريعة التي يمكن إتّخاذها في هذا الشّأن.

للإشارة فقد شارك في هذا اللقاء أيضا، 15 دولة عربية، إلى جانب الأمين العام لمنظّمة الخليج للاستشارات الصّناعية.

وأشاد المدير العام للمنظّمة بحجم المشاركة ومستوى التمثيل، الذي يعكس حرص مسؤولي قطاع الصّناعة بالدول العربية على عملية التنسيق فيما بينهم، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجه القطاع الصّناعي بذات الدول في ظل الأوضاع الراهنة، من أجل توفير مختلف السلع والمنتجات خاصّة منها الغذائية، الصيدلانية والأجهزة الطبية.

كما أشار المدير العام في مداخلته إلى الجهود والمبادرات المبذولة من طرف المنظّمة منها إنشاء منصّة تفاعلية لطلبات وعروض المنتجات الصّناعية العربية aidimo.org/covid19 لتمكين الدول العربية من عرض طلباتهم وعروضهم وإمكانية التعاون فيما بينهم.