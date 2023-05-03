وزارة الصناعة تدعو المؤسسات الصغيرة في قطاع التمور للاستفادة من المساعدة

دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع التمور. للاستفادة من المساعدة التقنية حول متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

كما أطلقت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، دعوة. لتقديم طلبات الترشح موجهة خصيصا نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الناشطة في قطاع التمور على مستوى ولاية بسكرة.

والراغبة في الاستفادة من المساعدة التقنية حول متطلبات الأسواق المحلية والعالمية. من حيث سلامة وصحة الأغذية والمساعدة على التصدير.

في حين، دعت وزارة الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بهذا العرض والمتمثل في المساعدة التقنية. الممولة والمنفذة من طرف برنامج التعاون لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. تحت عنوان: “تحسين سلسلة قيمة الاعتماد في المنطقة العربية”. القيام بملىء نموذج طلب الترشح قبل تاريخ 8 ماي على الرابط الالكتروني.