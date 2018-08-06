وزارة الصناعة تستحدث لجان ولائية لجمع جلود أضاحي العيد

كشفت، وزارة الصناعة والمناجم، عن تشكيلها لجان ولائية، تتكفل بجمع جلود أضاحي العيد

و أضافت، الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذه اللجان ستكون موزعة عبر ست ولايات كمرحلة أولية، على أن تمس باقي ولايات الوطن في المرة القادمة

وتم إختيار كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، سطيف، جيجل وباتنة، كولايات نموذجية لجمع جلود الأضاحي

وقالت الوزارة، أن هذه اللجان ستقوم بمهامها المخولة لها، بالإشتراك والتنسيق مع 7 وزارت أبرزها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

وسيتم تخصيص مواقع مهيئة لذبح الأضاحي، وجمع الجلود بالولايات المذكورة سلفا، ناهيك عن المذابح التي سيتم تجنيدها يومي العيد

وتطمح الوزارة الوصية، لجمع حوالي 800 ألف جلد من إجمالي مايقارب 4 ملايين أضحية.

إطار جهودها لتثمين شعبة الجلود، التي تم تحديدها ضمن الشعب ذات الإمكانات التصديرية العالية، تطلق وزارة الصناعة والمناجم حملة لجمع جلود الأغنام، الأبقار يوم عيد الأضحى.

وتتمثل هذه العملية في جمع جلود أضاحي العيد ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمنها واستغلالها في صناعة الجلود.