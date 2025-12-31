 وزارة الصناعة تطلق الفضاء الرقميّ للمؤسسات

بتكليف من وزير الصناعة، يحيى بشير، أشرف كل من الأمين العام رفقة رئيس ديوان الوزير على الإطلاق الرسمي للفضاء الرقميّ للمؤسسات، تحت شعار: « إحصائيات موثوقة، لحماية ودعم المنتوج الوطني »، وذلك بحضور الخلية المركزية المكلفة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التسجيل وتبادل البيانات عبر هذا الفضاء.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى عصرنة الإدارة العمومية وترسيخ التحول الرقمي كخيار استراتيجي، وتجسيدًا لسياسة وزارة الصناعة الهادفة إلى تحديث آليات التسيير، تبسيط الإجراءات الإدارية، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية في تسيير النشاط الصناعي.

كما يهدف هذا الفضاء الرقميّ إلى حماية ودعم المنتوج الوطني من خلال جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصناعي بصفة دورية ومنظمة، لاسيما ما تعلق بحجم الإنتاج، القدرات الإنتاجية، المدخلات المستعملة والمعطيات التقنية، بما يضمن رؤية شاملة لمؤشرات الأداء الصناعي على المستوى الوطني، ويُعزّز موثوقية الإحصائيات المعتمدة في إعداد السياسات العمومية، وفقا للبيان نفسه.

ودعت وزارة الصناعة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصنيع إلى الشروع في التسجيل عبر الفضاء الرقمي. ابتداءً من اليوم، 31 ديسمبر 2025، وذلك عبر الرابط الرسمي: https://prodnat.industrie.gov.dz

ولتسهيل عملية الولوج واستخدام الفضاء الرقميّ، وضعت وزارة الصناعة دليلًا عمليًا يوضح مراحل التسجيل. وكيفية استعمال مختلف وظائف الفضاء الرقميّ للمؤسسات، وهو متاح للتحميل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

هذا ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين التقرب من المديريات الولائية للصناعة. أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور