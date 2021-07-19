وزارة الصناعة تطلق مبادرة لجمع جلود الأضاحي

أعلنت وزارة الصناعة، عن مشاركة مؤسساتها القاعدية ذات العلاقة المباشرة، وكذا المستودعات المؤهلة لذلك، بعملية جمع جلود الأضاحي “الأغنام والأبقار”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للوزارة، يشارك في هذه العملية، مجمع صناعات الجلود والنسيج، وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية الأخرى.

وتدعو وزارة الصناعة، المصالح المعنية بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمؤسسات الاقتصادية بجمع الجلود وتوجيهها أيضا نحو المذابح العمومية والخاصة الموجودة على مستوى مختلف الولايات.

وشددت الوزارة، على ضرورة انخراط المواطنين في هذه العملية التي ستتم بمساهمة مديريات الصناعة المتواجدة على مستوى ولاياتهم باعتبارهم المكلفين بإشراف وتأطير هذه العملية.

وسيتم توجيه الجلود الصالحة منها لتلبية احتياجات صناعة الجلود ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمينها واستغلالها.

وتولي وزارة الصناعة اهتماما بالغا لهذه العملية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تطوير وتعزيز شعبة الجلود وتثمين المواد الأولية كأحد الفروع الهامة، وكذا حرصها على الحفاظ على البيئة.