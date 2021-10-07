وزارة الصناعة تطلق مشروع رسكلة الأوراق المستعملة

أطلقت، وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عملية لرسكلة الورق المستعمل على نستوى إداراتها المركزية وكذا إدارات الهيئات والمجمعات التابعة لها.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فإن الورق المسترجع سيتم توجيهه نحو شركة “تونيك” لإنتاج الورق، والتي ستقوم بإعادة تدويره من خلال إعتماده كمادة اولية.

وخلال لقاء جمع كل الإدارات التابعة لوزارة الصناعة، ثمن الوزير أحمد زغدار هذه المبادرة التي تندرج في إطار تثمين النفايات والإقتصاد الأخضر.

كما شدد على ضرورة إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتخلص من الوثائقية الإدارية والأرشيف بعد رقمنتها.