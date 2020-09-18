وزارة الصناعة تعلن عن إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 لمركب سيدار الحجار بعنابة

أعلنت وزارة الصناعة عن إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 لمركب سيدار الحجار بعنابة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوةك بعد توقف دام ستة (6) أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

واضافت الوزارة إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 تأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، عبد العزيز جراد، و وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، خلال زيارتهما الأخيرة للمركب قصد إعادة بعث النشاط الاقتصادي بالمصنع ورد الاعتبار لصناعة الحديد والصلب بالجزائر.