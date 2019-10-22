وزارة الصناعة تنظم المرحلة الأخيرة من برنامج ريادة الأعمال والإبتكار

تنظم وزارة الصناعة والمناجم الخميس المقبل حفل افتتاح المرحلة الأخيرة من برنامج ريادة الأعمال والابتكار” ELIP”

الحفل سيكون بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، ستشرف عليه وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت.

ويسكون الحفل بحضور العديد من أعضاء الحكومة والمديرين العامين للمجموعات الصناعية والبنوك والمديرين العامين للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وكبار رجال الأعمال ورؤساء الجمعيات المهنية والطلاب.

البرنامج مخصص لـ 400 شاب مع 250 مشروعًا ناشئًا، تم اختيار هؤلاء الأكاديميين الشباب بعد عملية التدريب والتوجيه .

هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز ثقافة تنظيم المشاريع وتحديث النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة، حتى تتمكن من معرفة الديناميكية المتوقعة من قبل السلطات العامة.

بالإضافة إلى تشكيل قاعدة بين 250 شركة ناشئة ومختلف الفاعلين في النظام البيئي.