وزارة الصناعة تنظم ندوة وطنية حول الإنعاش الصناعي

تنظم وزارة الصناعة من الرابع الى السادس من شهر ديسمبر الداخل ندوة وطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي “. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة،

إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني لدفع نموه.

وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.

وفي هذا السياق، يتعلق الأمر أساسا بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع (الشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع.

بما في ذلك الشركات الناشئة، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة.

وكذا الخبراء وحث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة.

كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.

وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل تتمثل في دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات.

بالإضافة الى تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار. وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي. والإدماج، التنويع وتطوير التنافسية.

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