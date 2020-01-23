وزارة الصناعة تنظم ورشة حول تحويل منتوج البطاطا في الجزائر

نظمت وزارة الصناعة والمناجم، اليوم الخميس، ورشة عمل حول تحويل منتوج البطاطا في الجزائر، بمقر الوزارة.

وشارك في أشغال الورشة، أزيد من 30 مصنع في الشعبة، بالإضافة إلى المركز التقني للصناعات الغذائية والغرفة الوطنية للفلاحة.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالتحويل والتخزين، وتسويق وتصدير البطاطا، من أجل اقتراح حلول من شأنها رفع قدرات تحويل هذا المنتوج.

ويأتي ذلك بإنشاء قاعدة حوار بين المصنعين والسلطات العمومية، من أجل الالتفاف حول مشروع هيكلي موحد يجمع كل الفاعلين في الشعبة.