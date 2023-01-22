وزارة الصناعة: تنظيم أشغال ورشات عمل خاصة بفرع صناعة الخشب فيفري المقبل

ستقوم وزارة الصناعة، خلال شهر فيفري، بتنظيم أشغال ورشات عمل خاصة بفرع صناعة الخشب.

وعليه، تدعو الوزارة المؤسسات الوطنية الخاصة، الكنفدراليات وكذا الجمعيات المهنية الناشطة في صناعة الخشب. الراغبة في المشاركة في أشغال ورشات العمل. الاتصال بوزارة الصناعة عبر البريد الالكتروني ([email protected])، وموافاتها بالبيانات الخاصة بها.

وتتعلق البيانات باسم المؤسسة أو الكنفدرالية أو الجمعية المهنية؛ المسيّر؛ رقم الهاتف والعنوان.

وستدرس هذه الورشات – التي تهدف إلى تطوير فرع الخشب، تقليص فاتورة استيراد منتجاته والرفع من نسبة الادماج. عدة مواضيع خاصة بهذا الفرع تتمحور أساسا حول المادة الأولية والعقار الصناعي، التكوين المهني في هذا المجال والسوق.

كما ترمي إلى اقتراح الحلول الملائمة للعراقيل التي تعيق تطور هذه الصناعة. وهذا بمساهمة جميع الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص بالإضافة إلى الهيئات الرسمية. المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال.