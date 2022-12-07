وزارة الصناعة: تنظيم 2140 نشاطا له علاقة بالمقاولاتية عبر الوطن

قامت وزارة الصناعة بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى، بتنظيم 2.140 نشاطا له علاقة بالمقاولاتية عبر كامل ولايات الوطن. وذلك في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر. في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد تم طيلة هذا الأسبوع، المقام هذه السنة تحت شعار “لنبني نظاما بيئيا قويا للمقاولاتية: بناء، مشاركة، إحتفال”، تنظيم لقاءات وندوات، برامج تكوين. بالإضافة كذلك إلى حملات وقوافل تحسيسية، أبواب مفتوحة، مسابقات، معارض وورشات عمل موجهة أساسا للمقاولين. لاسيما على مستوى المؤسسات الجامعية والمدارس العليا. بمشاركة هيئات دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإبتكار على المستوى المحلي والوطني.

وتهدف هذه التظاهرة، المنظمة بالتعاون مع شبكة المقاولاتية العالمية (GEN-ALGERIA) التي تعد الجهة المنسقة في الجزائر مع منظمي هذه التظاهرة العالمية، إلى غرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب خاصة الطلبة الجامعيين ومتربصي معاهد التكوين.

كما أضافت الوزارة، أن هذه النتائج المشجعة تعكس المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصناعة وقطاعات وزارية أخرى. بالتنسيق مع الهيئات الوطنية ذات الصلة بالموضوع “هيئات الدعم والمرافقة، الجامعات، الجمعيات والنوادي العلمية حاضنات المؤسسات”. حيث كان لها مشاركة فعالة في عملية التحسيس، وتنظيم أنشطة مختلفة.

وسيتم ترسيم هذه النتائج خلال المؤتمر العالمي للمقاولاتية الذي سينظم خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بأستراليا. حيث سيتم تنظيم مسابقة لأحسن بلد منظم لهذا الأسبوع. كما أن الجزائر قد تحصلت على المرتبة الأولى كأحسن بلد منظم للأسبوع العالمي للمقاولاتية لسنة 2022 من حيث عدد الأنشطة بالإضافة إلى احتلالها مراتب متقدمة في هذه المسابقة في طبعات سابقة.

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