وزارة الصناعة تنفي إجراء أي تغيير على دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات

نفت وزارة الصناعة إجراء أي تعديل او تغيير على دفتر الشروط الخاص بصناعة المركبات.

وحسب ماجاء في مضمون بيان نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك قثد نفت بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات.

وـكدت الوزارة بأن وتؤكد بأن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.

ودعت الوزارة الصحافة الوطنية إلى عدم استغلال معلومات، غير مؤسسة وبدون التأكد من مصدرها.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات ذات طبيعة تخدم أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا