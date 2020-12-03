وزارة الصناعة تنفي إجراء أي تغيير على دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات

نفت وزارة الصناعة إجراء أي تعديل او تغيير على دفتر الشروط الخاص بصناعة المركبات.
وحسب ماجاء في مضمون بيان نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك قثد نفت بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات.
وـكدت الوزارة بأن وتؤكد بأن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.
ودعت الوزارة الصحافة الوطنية إلى عدم استغلال معلومات، غير مؤسسة وبدون التأكد من مصدرها.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات ذات طبيعة تخدم أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا
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