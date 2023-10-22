وزارة الصناعة توجه تعليمة للمؤسسات الصيدلانية

دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الأحد، المتعاملين الصيدلانيين إلى المشاركة في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصحة، المزمع انعقاده في الفترة الممتدة من 9 الى 11 نوفمبر 2023، بقصر المعارض ببماكو (مالي)، تحت شعار “الصناعة والإنتاج المحلي من اجل تغطية صحية شاملة”.

وذلك من أجل اغتنام فرصة تنظيم هذا المعرض للترويج للمنتجات الجزائرية في مالي.

وأوضحت الهيئة ذاتها، بأن هذا الحدث مخصص للمنتجين والصناعيين والمتخصصين والخبراء، بينما هدفه تعريف الشركات العارضة من خلال تبادل الخبرات والدراية الفنية في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأشارت إلى أن هذا الحدث سيستقبل أكثر من 3000 زائر ينتمون للقطاع الصحي والصيدلاني، بالإضافة إلى أكثر من 200 شركة عارضة من القطاع والتي ستعرض منتجاتها وخدماتها.