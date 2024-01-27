وزارة الصناعة تُؤكد توفُر دواء اسينوكومارول 4 ملغ

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن توفر دواء مُضاد لتخثر الدم “اسينوكومارول 4 ملغ” الموصوف بشكل خاص لبعض المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية.

وأكدت الوزارة، عبر بيان لها، وجود أكثر من 150,000 وحدة بيع على السوق الوطني. منها 110,000 في المخزون و40,000 علبة تم توزيعها الأسبوع الماضي.

كما أكدت الوزارة، أن التذبذب الذي يعرفه هذا الدواء يعود إلى عوامل خارجية تتعلق بعدم إتاحة المنتج الأصلي “سينتروم” في سوق الاستيراد. وأن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة للحصول على المنتج الجنيس المستورد “نوفارول” من مصدر مختلف.

وأضافت الوزارة، أنه يتم حاليا تحويل المنتج المستورد “نوفارول” إلى الانتاج المحلي. حيث من المقرر أن يبدأ التصنيع في نهاية شهر فيفري بعد الانتهاء من المراقبة اللازمة. والحصول على مقرر التسجيل من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

هذا وتواصل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مسعاها التشاركي مع جميع الأطراف الفاعلة في سلسلة الأدوية لمكافحة كل الممارسات التجارية غير القانونية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.