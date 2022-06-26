وزارة الصناعة تُطلق حملة جمع جلود أضاحي العيد

تشرف وزارة الصناعة على إطلاق حملة جمع جلود أضاحي عيد الأضحى المبارك، من خلال جمعها خلال يومي العيد ووضعها تحت تصرف المدابغ لتثمينها قصد الاستعمال المحلي والتصدير.

وحسب بيان للوزارة، ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد لقاء في إطار التحضيرات لهذه الحملة. المنظمة هذه السنة تحت شعار “ثروة ثمينة واستغلال أمثل، دفعا للتنويع الاقتصادي”.

وضم اللقاء الفاعلين والمتدخلين في هذه العملية من قطاع الصناعة وقطاعات وزارية أخرى. والهيئات المعنية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح البيان، أن هذه العملية تهدف أساسا إلى ترقية الصناعات الوطنية للجلود. وتكريس ثقافة الاسترجاع في المجتمع للاستفادة القصوى من المواد الخام المتاحة محليا والحفاظ على البيئة.

وتعزيز سلسلة القيمة لهذا القطاع خاصة ما بين منتجي المواد الأولية والمحولين الصناعيين. ويأتي ذلك بخلق آليات شراكة دائمة وكذا خفض واردات المواد الأولية ودعم الإنتاج الوطني.

ومن جهته، أكد زغدار أن نجاح هذه العملية يرتكز بالأساس على مساهمة جميع القطاعات والهيئات المعنية. سواء على المستوى المركزي وبالأخص على المستوى المحلي. وذلك بحكم التجارب السابقة والدروس المستخلصة من الحملات التي تمّ تنظيمها في السنوات الفارطة.

كما شدد زغدار على الدور الهام للفاعلين المحليين لإنجاح هذه العملية. لاسيما مدراء الصناعة والبيئة والمصالح الفلاحية والشؤون الدينية في إطار لجان محلية تحت سلطة الولاة.

وأسدى زغدار تعليمات لضمان السير الحسن للعملية تتعلق أساسا بالحملات التحسيسية لفائدة المواطنين. وتنظيم عملية الذبح في الأحياء، وتحديد نقاط جمع الجلود في الأحياء وتوفير الوسائل اللوجستيكية لنقلها. والتنسيق مع مؤسسات النظافة وكذا توفير فضاءات التخزين في المؤسسات العمومية الاقتصادية.

وفي الأخير، شدد زغدار على ضرورة إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.

يشار أن الاجتماع تناول مسائل تقنية ولوجستية خاصة بالعملية، وتم بحثها مع مدراء الصناعة.

المواطن مفتاح نجاح العملية

وأشار البيان، إلى أنه وبغية جمع أكبر عدد ممكن من الجلود، يعد إشراك المواطن أمرا أساسيا. حيث يشكل النواة التي تبنى عليها كل هذه العملية.

ولهذا، فإن نجاحها يرتبط أساسا بتحسيس المواطنين بالدور الكبير الذي يستطيعون لعبه في ترقية اقتصاد بلادهم وحماية بيئتهم.

كما سيتم إطلاق حملات تحسيسية على المستوى المحلي تهدف لتوعية المواطنين بأهمية هذه العملية التي تكتسي أيضا طابع منفعة عامة.

للتذكير، فقد حققت الحملات السابقة المنظمة بدءا من سنة 2018 عن جمع ما يقرب عن 1 مليون قطعة جلد. واسترجاع 500 طن من الصوف.

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