وزارة الصناعة: جلد أضحيتك قيمة لا تهدر

تواصل وزارة الصناعة تعبئتها لإنجاح العملية الوطنية المخصصة لجمع جلود أضاحي عيد الأضحى 2026.

وأشارت الوزارة، إلى أن جلود الأضاحي تتحول من بقايا موسمية إلى مادة أولية تدخل في صناعة منتجات وطنية من الجلد والنسيج.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الحفاظ على جلد الأضحية، وتمليحه وتجفيفه بالشكل الصحيح. وتسليمه إلى نقاط الجمع المخصصة في البلدية. معلنة عن جاهزية الجهاز العملياتي جاهز، ونقاط الجمع منتشرة عبر كامل التراب الوطني.

كما اضافت أن المساهمة البسيطة في هذه الحملة من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني، الصناعة الجزائرية، تثمين الموارد المحلية. التقليل من الاستيراد ترقية الاقتصاد الدائري وحماية البيئة.

