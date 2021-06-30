وزارة الصناعة: دراسة 4 ملفات خاصة بإستراد المركبات الجديدة

قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بعقد اجتماعات أيام 27، 28 و29 جوان 2021 بمقر وزارة الصناعة.

وقامت اللجنة بدراسة أربعة (04) ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بالمجالات التالية:

– المركبات السياحية والنفعية.

– الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة.

– الآلات المتحركة.

– الجرارات الفلاحية.

وكانت الملفات المدروسة محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات. وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.

وستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية 2021 لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا. وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.