وزارة الصناعة لم تتلق مراسلة من شركة تصنيع السيارات KIA

كذبت وزارة الصناعة، خبر تلقيها لمراسلة من طرف الشركة الكورية لتصنيع السيارات “كيا” (KIA)، مفادها تأكيد هذه الأخيرة اختيارها لـ “قلوغيز” (GLOVIZ) ممثلا لعلامتها ومصنعها بالجزائر.

وأضافت في بيان لها “عليه فإن وزارة الصناعة والمناجم، عملا بحق الرد الذي يكفله القانون، تكذب ما جاء في مضمون هذا الخبر، نافية استقبالها لأي مراسلة من هذا النوع سواء من الشركة الكورية لتصنيع السيارات “كيا” أو من أي مصنع أجنبي آخر ينشط في الجزائر”.

وأكدت وزارة الصناعة أن مهامها تتمحور حول سن القوانين والتشريعات والحرص على تطبيقها واحترام دفتر الشروط ومعايير المطابقة الخاصة بنشاط تركيب السيارات، ولا تتدخل في تسيير وتحديد العلاقات التجارية وعلاقات الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والمصنعين الأجانب.

ودعت وزارة الصناعة، إلى تحري الصدق والدقة والتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تعرض أصحابها إلى الوقوع تحت طائلة قوانين الجمهورية.