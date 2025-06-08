وزارة الصناعة: مشاركة واسعة في حملة جمع جلود الأضاحي

أكد مدير اليقظة الإستراتيجية بوزارة الصناعة مقداد عقون، أن عملية جمع جلود الأضاحي للسنة الجارية، و التي أطلقتها وزارة الصناعة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين. شهدت تقدما ملحوظا بفضل المشاركة الواسعة المسجلة عبر مختلف ولايات البلاد.

وأوضح عقون، في تصريح “لوأج”، أن الهدف المسطر لوزارة الصناعة هذه السنة يتمثل في بلوغ نسبة 40 بالمائة من الجلود الصالحة للاسترجاع. مضيفا أن عملية جمع جلود وصوف الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا على مستوى كافة الولايات. لا سيما الجزائر العاصمة، وهران، باتنة، الجلفة وجيجل.

وأضاف، أنه حسب المعطيات الأولية المستقاة خلال اليومين الأولين لعيد الأضحى. فإن المرحلة الأولى من العملية والمتمثلة في جمع الجلود ونقلها إلى مراكز الفرز. تمت في ظروف منظمة ومحكمة حيث تميزت بالتقيد بالجدول الزمني المسطر.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية الخاصة بمعالجة الجلود، أوضح عقون أنها قيد التنفيذ حاليا. بالتنسيق مع المتعاملين والمهنيين المحليين مشيرا إلى أن العملية ستتواصل إلى نهاية الأسبوع.

كما أكد أن المجمع العمومي “جيتيكس”، المتخصص في صناعة النسيج والجلود كشريك “محوري” في هذه العملية. قد شرع فعليا في استقبال الجلود التي تم جمعها بهدف ضمان استغلالها كمادة أولية.

واشار المتحدث، إلى أن مدراء الصناعة يتابعون على مستوى مختلف الولايات سير العملية مع التقيد بالمخطط الذي تم وضعه لضمان سيرها الحسن. و سيتم إعداد تقرير شامل عن الحملة في ختامها، يتضمن تقييما عاما لمجريات العملية بالإضافة إلى أولى مؤشرات الأثر على المستوى الصناعي والبيئي.

وأوضح عقون، أن الهدف المسطر من خلال الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي يتمثل في بلوغ نسبة 40 بالمائة من الجلود الصالحة للاسترجاع. مقابل نسبة 29 بالمائة تم تسجيلها السنة الماضية.

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