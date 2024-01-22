وزارة الصناعة.. هذا موعد إنفراج سوق السيارات

قال مدير الذكاء الإقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون. أنه من المتوقع حدوث انتعاشة حقيقية في سوق السيارات في الجزائر خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وأشار مقداد خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إقرار عدة تدابير وتسهيلات مقدمة من قبل السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الإنتاج والإستيراد.

كما أشار ذات المتحدث، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني منحت لحد الآن 44 إعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط. من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية. و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة. موضحا بأن الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الإعتماد النهائي”.

وأوضح مقداد في سياق ذي صلة، أن هنالك 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. كما ينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية.