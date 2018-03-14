وزارة الصناعة: هذه هي أسعار السيارات المركبة في الجزائر

كشف مصدر من وزارة الصناعة والمناجم عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر.

وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الصناعة والمناجم تحصلت على الأسعار من منتجي السيارات.

ومن خلال الوثيقة الذي يحوز موقع “النهار أونلاين”، فإن أسعار السيارات تبدأ من 114 مليون، وهي أسعار المصنع.

مؤكدة أن هذه الأسعار ليست موجهة للمستهلكين، وإنما هي أسعار المصنع لدى مركبي السيارات في الجزائر.

للإشارة كان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أمرت المصنعين المحليين بإفادتها بالأسعار لمراقبتها.

كما كان الوزير قد أكد الحكومة لا تحدّد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار.