وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني تنفي هذه “الإشاعات”

نفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بـ”شكل قاطع ورسمي” الإشاعات الواردة في بعض الصحف”. وهذا بخصوص توقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.

كما نددت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في بيان لها، كل محاولات “زعزعة استقرار القطاع من قبل أطراف ولوبيات”. “باتت معروفة، همها الوحيد تغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق والتلاعب بصحة المواطن وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وكانت بعد الصحف الوطنية، قد تداولت أخبارا تتعلق بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية. وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين. –حسب البيان ذاته-.

كما ذكرت الوزارة، أنه في أعقاب التعديل الحكومي الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إصدار بيان لإبلاغ جميع المتعاملين الصيدلانيين باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقا.

في حين، أشار البيان إلى أن كل الهياكل والمديريات تستمر في أداء مهامها والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية. وهذا من أجل ضمان وفرة المواد الصيدلانية.

“هناك احتكار ولا يوجد ندرة”