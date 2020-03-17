وزارة الصناعة والمناجم تأمر بالحد من مهمات العمل في داخل الوطن وخارجه

أمرت وزارة الصناعة والمناجم في بلاغ لكافة مستخدميها بالحد من التنقلات ومهمات العمل في داخل الوطن وخارجه.

وفي إطار التدابير والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، طالبت الوزارة في بيان لها من عمال ومستخدمي وزارة الصناعة والمناجم والهيئات التابعة بالحد من التنقلات ومهمات العمل في داخل الوطن وخارجه، باستثناء المهام المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما طالبت بتأجيل كل النشاطات والتجمعات المندرجة في إطار التكوين أو التنسيق إلى غاية تحسن الوضعية الصحية في البلاد.

واستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التبادلات والتعاملات المهنية للتقليل من الاتصال بين الأشخاص.

الالتزام بالإجراءات التي أملتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للوقاية من فيروس كورونا.

كما امرت الوزارة من مسؤولي الهيئات التابعة لها بالقيام بحملات تحسيسية حول إجراءات النظافة الوقاية الواجب اتخاذها لتفادي العدوى وتفشي الفيروس.