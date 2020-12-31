وزارة الصناعة يهنىء الجزائريين بحلول السنة الجديدة 2021

هنأ وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم الخميس كافة الجزائريين بحلول السنة الميلادية الجديدة 2021.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك بمناسبة حلول السنة الميلادية 2021 تمنيات الوزير بأحر التهاني وخالص الأماني للجزائريين.

وكتبت الوزارة “يطيب لي أن أتقدم إلى كافة الجزائريين والجزائريات بأحر التهاني وخالص الأماني”.

“سائلا المولى عز وجل أن تحل علينا السنة الجديدة في أحسن وأطيب الأحوال وأن تكون فأل خير على البلاد والأمة جمعاء.”

كما توجه الوزير إلى كل موظفات وموظفي وزارة الصناعة، الهيئات التابعة لها وكذا جميع عمال القطاع بأسمى عبارات الشكر

وهذا عرفانا بمجهوداتهم المبذولة في أداء مهامهم رغم الظروف الصحية الصعبة التي نمر بها نتيجة لجائحة كوفيد 19.

وبهذه المناسبة دعا الوزير عمال القطاع لمضاعفة المجهودات للنّهوض بالصناعة الوطنية استجابة لتطلعات الشعب الجزائري والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة.