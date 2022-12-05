وزارة الصناعة: 3 متعاملين أودعوا ملفات لتصنيع السيارات

كشف المدير العام لتطوير الصناعة أحمد زايد سالم، أن عدد الذين أودعوا ملفات تصنيع السيارات لا يتجاوز إلى غاية أمس الأحد 3 متعاملين مصنعين.

كما أشار أحمد زايد سالم، خلال نزوله ضيفا في برنامج “ضيف الصباح” اليوم الإثنين للقناة الثانية، أن بعض الأرقام المتداولة في الصحف والمتعلقة بعدد وكلاء السيارات أو المصنعين غير صحيحة. مشيرا إلى أنه و إلى غاية مساء الأحد، تم سحب 152 رقما تعريفيا عبر المنصة الرقمية. وهو رقم يخص جميع الراغبين في نشاط استيراد المركبات بمختلف أنواعها سواء السياحية أو النفعية.

كما أوضح ذات المتحدث، أنه إلى غاية الأحد، هناك 21 فقط تحصلوا على الرقم التعريفي الذي يسمح لهم بإيداع ملف ناشط وكيل المركبات. أما عدد الذين أودعوا ملفات تصنيع السيارات فلا يتجاوز إلى غاية الأحد دائما 3 متعاملين مصنعين .

وأكد مدير تطوير الصناعة، أن دفتر الشروط الجديد يمنح تسهيلات كبيرة. إضافة إلى أنه يراعي حق المواطن من خلال إجبارية أن يتمكن الوكيل من التواجد عبر 28 ولاية على الأقل.

وبخصوص المفاوضات مع شركة ” فيات” أكد المتحدث، أنها قطعت أشواطا كبيرة. وهي في مرحلتها الأخيرة والمتعلقة بالجانب التقني.