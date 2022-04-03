وزارة الصيد البحري: إنتاج السردين إرتفع بـ 30 ألف طن سنة 2021

كشفت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن إنتاج السردين إرتفع خلال 2021 إلى حوالي 30 ألف طن. مما ساهم في انخفاض أسعاره خلال هذه السنة بشكل محسوس.

وحسب بيانات وزارة الصيد البحري، فقد بلغ إنتاج السردين العام الماضي 29925 طن. أي بزيادة نسبتها 60 بالمائة مقارنة بسنة 2020 الذي سجل إنتاجا بـ18441 طن. وبـ 20 بالمائة مقارنة بـ2019 24858 طن.

وبلغ الإنتاج في شهر ماي من العام الماضي 3387 طن قبل أن يرتفع إلى 4147 طن في جوان. و3591 طن في يوليو. ليبلغ نقطة الذروة في أوت بـ 7249 طن. بالإضافة كذلك إلى 6668 طن في سبتمبر و2754 طن في أكتوبر.

كما تمثل الذروة الإنتاجية الشهرية المسجلة في أوت 2021 زيادة بـ127 بالمائة. مقارنة بنظيرتها في 2020 و96 بالمائة مقارنة بالذروة المسجلة في 2019.

وتراوح انتاج السردين بين 143 طن و423 طن في الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل. بينما بلغ 396 طن في نوفمبر و 550 طن في ديسمبر. وهي معدلات متدنية يمكن تفسيرها بمرحلة الراحة البيولوجية ومن المفروض أن لا يصطاد فيها هذا النوع من السمك. حفاظا على الثروة السمكية وديمومتها.

وانعكس حجم الإنتاج على الأسعار، حيث بلغ معدل الأسعار في الأسواق الوطنية خلال ماي من العام الماضي 432 دج ثم 434 دج في جوان. و 416 دج في أوت ليصل إلى أدنى مستوى شهري وهو 376 دج في سبتمبر.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى أن متوسط الأسعار بلغ في الأشهر الست خارج فترة الراحة البيولوجية 413 دج أي أقل بـ14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 و8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

كما وضعت المصالح الوزارية إستراتيجية تهدف إلى إحلال إستهلاك سمك السردين ببدائل أخرى على غرار سمك القاجوج وسمك ذنب البحر وسمك البلطي وأنواع أخرى من السمك.