وزارة الصيد البحري: إنشاء لجنة محلية مختلطة بعين تموشنت

تم أمس الإثنين، عقد جلسة عمل بمقر مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية بعين تموشنت، لأجل انشاء اللجنة المحلية المختلطة.

وجاءت هذه اللجنة، حسب بنود الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الصيد البحري والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وحسب بيان لوزارة الصيد البحري، فقد تمت عملية تنصيب اللجنة المختلطة المحلية، بحضور مدير مديرية الصيد البحري.

بالإضافة إلى حضور مدير الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولتية.

وكذا المدير المكلف بالدراسات البيداغوجية لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات بني صاف.

ومدير الغرفة الولائية للصيد البحري و تربية المائيات، ومديرالمحطة التجريبية للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ببني صاف.

كما حضر الجلسة، إطارات الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية، وإطارات مديرية الصيد البحري و المواردالصيدية.