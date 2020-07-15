وزارة الصيد البحري: تخفيضات بـ 5 بالمائة للراغبين في بناء سفن صيد جديدة

وقعت الغرفة الوطنية للصيد البحري ومؤسسة بناء وإصلاح السفن ( ايكوراب بيريو)، اتفاقية شراكة وتعاون ستسمح لمهني الصيد البحري وتربية المائيات المنخرطين في الغرفة والحائزين على البطاقة المهنية بأجراء عمليات إصلاح و صيانة سفن الصيد على مستوى ورشات ( ايكوراب).

كما سيستفيد المهنيون من تخفيضات تصل الى 15 بالمائة بالنسبة لتكاليف الصيانة، و 5 بالمائة بالنسبة للمهنيين الراغبين في بناء سفن صيد جديدة .

وأفاد بيان للوزارة، أن الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، نظمت أمس بمقر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الدورة العادية السادسة عشر للجمعية العامة عن طريق تقنية التحادث المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمحت الدورة بمناقشة والمصادقة على التقرير الادبي والمالي لسنتي 2018 و 2019 ، مع استعراض مشروع الخطة السنوية للسنة الجارية، و مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020.

كما تم أيضا استخلاف منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات بسبب وفاة النائب المنتخب.

من جهته دعا سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أعضاء الغرفة للمساهمة في عملية تحسيس المهنيين لإنشاء تعاونيات لتوحيد جهودهم والرفع من طاقات الانتاج، مع الحرص على الإنضباط في العمل اليومي وتطبيق القانون.