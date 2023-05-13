وزارة الصيد البحري تطلق حملة للأمن والسلامة البحريين

أطلقت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم السبت، حملة وطنية تحسيسية للأمن والسلامة البحريين. وهذا لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات، على مستوى كل الموانئ.

كما تهدف الحملة حسب بيان وزارة الصيد البحري، إلى نشر ثقافة الوعي وسط المهنيين للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

في حين، تأتي الحملة، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ومعاهد ومدارس التكوين التابعة للقطاع. والسلطات المحلية والمجتمع المدني ستنظم دورات تحسيسية وتكوينية في مجال الأمن والسلامة البحريين. وهذا للسماح للمهنيين باتخاذ قرارات مدروسة لتجنب وقوع حوادث في عرض البحر. مع تدريبيهم على طريقة التعامل مع مختلف أنواع الحوادث البحرية.