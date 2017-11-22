وزارة الصّحة تكشف عن تاريخ وشروط تلقيح التلاميذ

كشف الدكتور فورار جمال، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، أنّ فترة تلقيح التلاميذ ستكون من 21 ديسمبر2017 إلى 2جانفي2018 بالمصحات العمومية.

وأوضح الدكتور الذي نزل ضيف برنامج “قهوة وجرنان”، أن اللقاحات ستكون خلال العطلة الشتوية للتلاميذ وهذا على مستوى الوحدات الصّحية.

وستمس التلقيحات كل التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات إلى 14 سنة.

كما أشار المتحدث، أن الحملة التحسيسية بخصوص التلقيحات، انطلقت أمس عبر كافة وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

وتمت هذه الحملة بمساهة مديرية التربية، الفيديرالية الوطنية لأولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ.

وأكد أن اللقاحات تم اقتناءها شهر مارس وهي صالحة حتى أواخر 2018.

أين وكيف سيتم إجراء اللقاحات؟

كانت اللقاحات تعطى على مستى المؤسسات التربوية، غير أن هذه المرة ستتم عبر كافة وحدات الصحة العمومية.

أكد فورارجمال أن الأولياء يصطحبون أبناءهم إلى أقرب وحدة صحية، مرفقون بالدفتر الصحي للطفل وتتم العملية بشكل عادي.

الفئة المعنية بالللقاح

أعلن المدير العام للوقاية بوزارة الصحة،أن التلاميذ الذين تلقوا اللقاح خلال حملة مارس الفارط هم غير معنيون بلقاحات ديسمبر المقبل.

وهي خاصة بالتلاميذ الذين لم يتلقوا اللقاح خلال حملة مارس الفارط.

فحص اللقاحات المستوردة قبل توزيعها بالجزائر

أكد الدكتور فورار جمال أن كل اللقاحات التي تستوردها الجزائر يتم فحصها في معهد باستور بالجزائر قبل توزيعها على الوحدات الصحية.

مضيفا أن هذه اللقاحات معترف بها من منظمة العالمية للصحة.

كل عازف عن اللقاح ممنوع من دخول المؤسسة التربوية

قال المسؤول،أن هذه اللقاحات اجبارية وكل من يرفض تلقي اللقاح يمنع من دخول مؤسسته التربوية،وهذا من أجل حفظ الصحة العامة.

وفرنا لحقات على مستوى تكنولوجي عالي، كما أنه لا يوجد أي دولة في العالم وضعت 4 لقاحات في برنامجها إلا الجزائر.

أسباب رفض اللقاحات والعزوف عنها

أوضح المتحدث أن في كل بلدان العالم هناك جمعيات ضد اللقاحات، أما في الجزائر نجد الفايسبوك أول الأسباب.

وهذا بسبب تطرق العام والخاص لموضوع اللقاحات وهم غير متخصصون، ونشر اشاعات خاطئة تغلط الناس.

في الأخير وجه المسؤول رسالة لكل الأولياء للإلتزام ببرنامج التلقيحات لحماية أبناءهم .