وزارة الطاقة:سوناطراك تبلغ معدل 20 مشروع إستكشاف للنفط سنويا

أكد المدير العام للإستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، أن الجزائر تمكنت من خلال المجمع العمومي “سوناطراك” من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة.

وقال مجلد أمس للإذاعة الوطنية، أن هذه النسبة التي بلغتها سوناطراك ليست كبيرة. لكنها ستسمح على الأقل بتغطية الإستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطات المستهلكة كل سنة. مضيفا أن السنوات الفارطة عرفت تراجعا في الإستثمارات الأجنبية. بفعل جائحة كوفيد-19 والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الاحفورية. مما أدى إلى تراجع في العرض العالمي.

كما إتجهت الأسعار للإرتفاع المسجل حاليا. سيما وأن القطاع حساس يتضمن جانب من المخاطر ويتطلب راس مال معتبر. بحيث يكلّف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا. داعيا إلى إستثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب. حيث سيكون هناك ضغط على الأسعار إلى غاية سنة 2023. بينما ستمكن الإستثمارات الجديدة برفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024.

وكشف في ذات السياق، عن برنامج يمتد على مدى سنوات 2020 و2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض. مشيرا إلى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات بلغت حدود 30 بالمائة. خاصة وأن قانون المناجم الجديد تضمن عدة تسهيلات ادارية ما سيمنح دفعة قوية للاستثمار.

من جهته كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي عن 5 مشاريع هيكلية كبرى تعرف وتيرة تجسيد كبيرة. على غرار مشروع الاستغلال الحرفي للذهب ومشروع المتكامل للفوسفات ومشروع الزنك ومشروع الحديد بغار جبيلات ومشروع التغذية الحيوانية والنباتية , إلى جانب 6 مشاريع كبرى اخرى في مرحلة التجسيد حاليا.