وزارة الطاقة.. إجتماع ثاني لأوبك+ يوم 10 جوان المقبل

سيتم عقد إجتماع جديدة للدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها يوم الـ10 جوان المقبل.

كشفت وزارة الطاقة، في بيان لها، عن تاريخ عقد إجتماع جديدة للأوبك+ والذي سيكون يوم العاشر من جوان المقبل.

وأفادت وزارة الطاقة أن الإجتماع سيكون من اجل تقييم قرار خفض انتاج النفط المتخذ خلال اجتماع يوم الخميس المنصرم.

وأضافت الوزارة ان الاجتماع المقبل للأوبك+ سيكون عن بعد و تم تحديده يوم 10 جوان 2020 و هذا من اجل “تقييم نتائج القرار الاخير و تحديد ما اذا كانت هناك خطوات اخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق”.

كما ذكر ذات المصدر بان دول أوبك و غير اوبك قد “اجتمعت يوم الخميس عبر تقنية الفيديو عن بعد لدراسة وضع سوق النفط وآفاقه واقتراح إجراءات لتحقيق استقراره لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة”.

و عقب هذا الاجتماع، اتفقت الدول المشاركة ، باستثناء المكسيك، على خفض إنتاجها النفطي، بالتناسب بـ 10 مليون برميل في اليوم، ابتداء من 1 ماي 2020 ، لمدة شهرين الى غاية 30 جوان 2020.