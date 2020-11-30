وزارة الطاقة: إختتام أشغال إجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”

إختتمت مساء اليوم الإثنين أشغال الإجتماع الوزاري الـ 180 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك حسب ماأعلنته وزارة الطاقة.

ووفق بيان وزارة الطاقة فقد ترك الاجتماع مفتوحا ليوم غد لإشراك دول أوبك+ في النقاش قبل اتخاذ القرارات النهائية.

هذا وأعلن رئيس مؤتمر أوبك، وزير الطاقة عبد المجيد عطار للتلفزيون الجزائري اليوم أن الاجتماع مهم.

ويأتي هذا الإجنتماع يضيف رئيس المؤتمر في ظروف خاصة، بعد 7 أشهر من الركود الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

كما ان دول اوبك وخارجها التزموا بخفض الانتاج مما ساهم في ارتفاع الأسعار يضيف عطار .

وفي طذات السياق كشف وزير الطاقة أن أسعار النفط ستعرف انتعاشا بعد الأخبار المتداولة حول توفر اللقاح.